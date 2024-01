Il nuovo fenomeno alla Kagurabachi: è già tra i più letti di MangaPlus

Il 2023 è stato un anno singolare per la rivista Weekly Shonen Jump. Oltre alla chiusura del divertente Mashle e all’addio di Black Clover, passato su Jump GIGA, Shonen Jump ha lanciato la serie fenomeno Kagurabachi e ha portato un'altra novità piuttosto interessante che sta già conquistando migliaia di lettori: The God Before Me.

Arrivato sulla piattaforma MangaPlus il 24 dicembre 2023 con un primo capitolo lungo ben 82 pagine, The God Before Me sta già riscuotendo un grande successo, scalando rapidamente la classifica delle serie più lette e richieste tra tutte quelle disponibili sul sito e sull’applicazione ufficiale di Shueisha. La storia gira attorno a Odachi, un ragazzo di 20 anni entrato da poco nel circuito professionale di shogi, chiamato anche gioco dei generali, un gioco strategico da tavolo nato in Giappone nel XVI secolo.

Attualmente sono stati pubblicati solo tre capitoli, ma ciò non ha allontanato la serie di Shou Kunoda dal successo. Per chi non lo sapesse, Kunoda è l’autore della serie slice-of-life Ichinichi Sanshoku Zettai Tabetai, adattata con “Voglio mangiare 3 pasti al giorno”, pubblicata nel corso del 2018 e conclusa in 25 capitoli raccolti in tre tankobon. Stavolta Kunoda ha deciso di raccontare di una delle sue grandi passioni attraverso gli occhi di un giovane giocatore professionista determinato a ritrovare la via della vittoria dopo una serie di sconfitte, e a non ricevere sconfitte da nessuno, nemmeno da un suo amico e rivale: Uekata, un campione definito come il dio dello shogi, che dona titolo all’opera.

L’incipit dove emergono subito i tipici elementi shonen e le relazioni tra i personaggi principali hanno da subito colpito i lettori, e ha fatto arrivare The God Before Me nella top 15 delle serie più lette su MangaPlus. Un risultato importante registrato dopo appena tre capitoli, e che potrebbe essere destinato a crescere nelle prossime settimane.

E voi avete letto quanto pubblicato di The God Before Me? Vi ha colpito? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.