Da Fenrir a Junji Ito: i nuovi annunci a sorpresa di JPop

JPop è una delle realtà editoriali italiane molto attenta a proporre ai suoi lettori manga dai generi più disparati. La casa editrice non manca inoltre di investire le sue risorse in progetti ambiziosi, alcuni dei quali che arriveranno finalmente nel Bel Paese nel prossimo futuro.

Il mese di maggio non sarà caratterizzato soltanto dall'uscita di diversi volumi di manga targati JPOP, bensì anche da una serie di annunci che nelle scorse ore, attraverso una live dedicata per omaggiare alla community, l'editore ha compiuto. Ebbene, dunque, ecco quali sono i nuovi fumetti che arriveranno in Italia grazie a JPop:

Fenrir di Miooko Onishi e Chuugaku Akamatsu: serie completa in 4 volumi;

di Miooko Onishi e Chuugaku Akamatsu: serie completa in 4 volumi; Kimi Wa Houkago Insomnia di Makoto Ojiro: serie di 8 volumi ancora in corso;

di Makoto Ojiro: serie di 8 volumi ancora in corso; Lovesick Dead di Junji Ito: serie completa in un unico volume;

di Junji Ito: serie completa in un unico volume; La Maschera di Innsmouth di Gou Tanabe: serie completa in 2 volumi;

di Gou Tanabe: serie completa in 2 volumi; La Nave di Teseo di Toshiya Higashimoto: serie completa in 10 volumi;

