Si ferma To Your Eternity, ma solo temporaneamente: programmato il secondo arco narrativo

C'è sempre molta attenzione intorno agli autori famosi come Yoshitoki Oima, pluripremiata mangaka che qualche anno fa diede alla vita La Forma della Voce. Al momento, l'autrice è impegnata in una nuova storia su Weekly Shonen Magazine intitolata To Your Eternity. Gli ultimi aggiornamenti della trama segnano però un punto di svolta notevole.

Dopo ben tre anni di pubblicazione, alcuni giorni fa si è interrotto To Your Eternity, conosciuto in Giappone col nome di Fumetsu no Anata E. I fan non devono però temere la fine della storia, dato che si tratta di una conclusione temporanea: il manga di Yoshitoki Oima ha infatti concluso l'arco narrativo del "passato", e debutterà il prossimo mese con una nuova saga.

Annunciato da Weekly Shonen Magazine nel numero dello scorso mercoledì 4 dicembre, To Your Eternity tornerà il 22 gennaio su Weekly Shonen Magazine #08 con l'arco del "presente". Sarà la seconda fase di questa storia di vita e morte, del ciclo di reincarnazione e della natura atipica per il panorama shonen odierno.

To Your Eternity ha cominciato la sua pubblicazione nel novembre 2016 sulla stessa rivista che diede i natali a La Forma della Voce. Il manga ha attualmente 11 volumi all'attivo, l'ultimo di questi pubblicato da Kodansha lo scorso agosto, mentre in Italia è disponibile da Star Comics.