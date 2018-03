Fermi tutti: ecco la prima immagine ufficiale di Dragon Ball Super 131, l'episodio finale!

Come un fulmine a ciel sereno, e a due giorni mancanti alla messa in onda del penultimo episodio, la Toei Animation ha rilasciato un primo screenshot dell'episodio 131 di, ovvero la puntata conclusiva dell'anime midquel di Dragon Ball Z.

Potete ammirare lo scatto, diffuso in Rete da GovetaXV su Twitter, in calce a questo articolo. Purtroppo l'immagine è in bassa risoluzione, ma è sufficiente a mostrarci una scena che potremmo definire scioccante: Goku e Freezer, insieme, fronteggiano probabilmente Jiren (o il Gran Sacerdote e lord Zeno) e sembrano stupefatti.

Le recenti sinossi, emerse negli ultimi giorni, lasciavano presagire la sconfitta di Goku, dovuta all'esaurimento della modalità Ultra Istinto (cosa che, a giudicare da questa nuova immagine, sembra che avverrà comunque) e alla conseguente caduta dal ring del protagonista. Tuttavia, quando tutto sembra perduto, un malconcio Freezer emergerà dalle macerie e si preparerà ad affrontare Jiren nel probabile duello finale.

E invece, a giudicare dalla nuova immagine di Dragon Ball Super 131, Goku e Freezer si ritroveranno fianco a fianco, entrambi ancora in piedi sul terreno dell'arena. Significa che il tiranno riuscirà a salvare Goku in extremis dalla caduta, scongiurando l'eliminazione dell'unico guerriero in possesso del potere per sconfiggere Jiren il Grigio? E cosa stanno guardando, esterrefatti, i due guerrieri del Settimo Universo, in questo nuovo scatto?

Staranno ammirando un nuovo power up di Jiren o, dopo averlo sconfitto, avranno appreso qualcosa di sconvolgente da lord Zeno e dal Gran Sacerdote? Qualcosa ci dice che tutto sarà più chiaro già a partire dall'episodio 130, che verrà trasmesso domenica 18 marzo. Il numero 131, invece, arriva sulle TV nipponiche il 25 marzo.