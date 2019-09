il festival della Kyoto Animation si trasforma in un evento commemorativo

A seguito della tragedia che ha coinvolto la Kyoto Animation lo scorso 18 luglio, l'evento Enjoi! The World Of Kyoani and Do ha subito una battuta d'arresto. Il 14 agosto, infatti, la pagina web del festival ha bloccato gli ordini dei biglietti, dal momento che era necessario "riconsiderare i contenuti" che avrebbero caratterizzato l'evento.

Lo studio giapponese aveva dichiarato che l'evento avrebbe avuto una risonanza maggiore, differentemente da come era stato pensato in precedenza. Rispettando questa promessa, il 29 Agosto arriva l'annuncio secondo cui l'evento di Kyoani e Do si trasformerà in una celebrazione commemorativa in ricordo delle vittime del 18 Luglio.

Sulle prime, il presidente Hideaki Hatta aveva intenzione di preparare una cerimonia funebre subito dopo il disastroso attacco, tuttavia gli è stato consigliato di cambiare un evento che era già in programma per farlo diventare qualcosa di più grande, che avrebbe avuto una portata e un significato maggiori.

Lo studio giapponese vorrebbe mettere in mostra il lavoro degli artisti defunti, adornato da una composizione floreale. I 35 nomi dei deceduti sono stati enunciati dalla polizia della prefettura di Kyoto, nonostante 20 famiglie avessero chiesto di non rendere pubbliche le loro identità.

Intanto il legale della Kyoto Animation, Daisuke Okeda, ha dichiarato che le donazioni in favore dello studio hanno raggiunto i 2,3 miliardi di yen (circa 21,6 milioni di dollari). Il denaro in questione verrà utilizzato per ricostruire lo studio, formare nuovi animatori e aiutare le famiglie delle vittime.

A questo proposito, il governo giapponese ha annunciato un'agevolazione fiscale sia per lo studio che per le famiglie coinvolte nella vicenda.

