Fetish: il nuovo manga di Kaoru Fujiwara sta per arrivare anche in Italia

Tramite un comunicato ufficiale, Star Comics ha annunciato che Fetish, manga concretizzatosi grazie al lavoro dell'autrice Kaoru Fujiwara, conosciuta da molti per il suo Il Giardino dell'Eden, giungerà presto anche sul suolo italiano, una notizia che farà sicuramente la felicità di molti lettori.

Andando più nello specifico, è stato svelato che il volume unico, che andrà a far parte della collana Wasabi e che verrà reso disponibile dal 13 novembre al prezzo di 12,00 euro, è un’opera che andrà ad affrontare temi decisamente adulti e con brutale franchezza. Il volume narra infatti le storie di cinque diverse donne colpite da varie forme d'amore estremo che mescolano insieme surreale e thrilling, il tutto affiancato da uno stile grafico raffinato ed elegante. Tra bende, ferite e cicatrici, utilizzate come metafore per le ferite del proprio animo, le protagoniste del volume narreranno i vari volti femminilità, tra donne viste come figure angeliche e altre usate come meri oggetti, tra vittime e carnefici. Autolesionismo, voyerismo, tortura, sadismo e feticismo sono solo alcuni dei temi trattati in questo viaggio d'emozioni a tratti terrificanti.

Kaoru Fujiwara è nata in Giappone il 5 aprile 1978 debuttando come fumettista sulla rivista Kimi to boku di Sony Magazines. Il successo per la mangaka è arrivato con l'uscita di opere quali Shiko Shonen, Omae Ga Sekai Wo Kowashitai Nara e Il Giardino dell'Eden. La donna è anche un'appassionata di moda e fotografia che dopo una lunga pausa, è tornata in attiva nel 2010.