Ecco la fiammante copertina di Demon Slayer su Weekly Shonen Jump

Passo dopo passo, Koyoharu Gotouge si è ritagliata sempre più spazio nella rivista Weekly Shonen Jump. L'aspra competizione messa su dalla rivista aveva inizialmente reso difficili le cose a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ma, dopo aver ingranato, l'opera si è rivelata uno dei successi più grandi del panorama dei manga di questo 2019.

Per questo Weekly Shonen Jump sta promuovendo sempre di più il manga come può fare meglio: dando copertina e pagine a colori d'apertura al titolo. Questa settimana infatti Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarà il manga che aprirà la rivista e le prime immagini ci danno un assaggio dell'illustrazione preparata per questo evento.

Come si può vedere nel tweet in calce, Tanjiro Kamado è pronto al combattimento, con la spada sguainata e dotata anche dell'elsa fiammeggiante di Kyojuro Rengoku. Al suo fianco, gli immancabili compagni di tante lotte Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, mentre nella lama della spada nera si riflette il volto di Kibutsuji Muzan, il demone che sono costretti a uccidere.

Il capitolo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba presente in questo numero sarà il 182 e darà probabilmente inizio alla battaglia più importante del manga. In attesa di scoprire gli eventi, godetevi la copertina di Weekly Shonen Jump in fondo alla notizia.