Un fiammante cosplay di Demon Slayer mette in mostra Tanjiro e la danza del fuoco

Sembra che tutto il mondo sia rimasto colpito da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, anime prodotto da Ufotable che tra aprile e settembre si è fatto largo con un successo travolgente. Anche dopo la conclusione degli episodi, il franchise sta andando benissimo continuando a produrre merchandising di vario genere.

I fan stanno dimostrando apprezzamento verso questi prodotti e le manifestazioni d'affetto tramite cosplay non potevano ovviamente mancare. Touko_chaan ha deciso infatti di calarsi nel mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con un travestimento da Tanjiro Kamado, protagonista dell'opera, in una delle scene più emozionanti della prima stagione.

Nell'episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, acclamato da pubblico e critica per la qualità delle animazioni, abbiamo visto l'utilizzo da parte di Tanjiro della danza del fuoco per abbattere il demone Rui, e la cosplayer ha deciso di immortalare quel momento come potete osservare nella foto in fondo alla notizia.

Travestita come un ottimo Tanjiro, la ragazza è posta di profilo rispetto a chi guarda, facendo risaltare la spada e soprattutto le fiamme che stanno danzando sulla lama. Spicca il marchio a sinistra della fronte, così come gli orecchini e il resto dei dettagli del costume per il travestimento.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? L'episodio 19 di Demon Slayer rivive in alcune fan art mentre alcuni tatuaggi raffiguranti Tanjiro stanno facendo il giro della rete.