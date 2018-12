Fight League: Gear Gadget Generators esordirà su YouTube a febbraio 2019

Il sito ufficiale dell’adattamento d’animazione del gioco mobile Fight League di XFLAG, Fight League: Gear Gadget Generators, ha recentemente svelato un nuovo trailer per la serie che esordirà su YouTube il 14 febbraio 2019.

Stando a quanto annunciato dallo staff della serie, il cast vocale del nuovo anime includerà Megumi Han (Torque Twister G-Wrench), Ai Kayano (Mona Chrome), Natsumi Murakami (Autovac Mattie), M.A.O (Sweepheart Cleanette), Ayaka Ohashi (Kara Fixx) e Yō Taichi (Wily Fixx).

Diretto da Daisuke Nakajima (Battle Spirits Burning Soul, Kino's Journey - The Beautiful World, Sket Dance) presso lo studio d’animazione Bandai Namco Pictures, Fight League: Gear Gadget Generators sarà sceneggiato da Atsuhiro Tomioka (Battle Spirits: Heroes, Captain Tsubasa, Yu-Gi-Oh! 5D's, Pokémon XY), mentre Tomoko Ishida, Yukie Suzuki e Satoshi Nishimura ne cureranno il character design.

Di seguito riportiamo un messaggio pubblicato sul sito ufficiale inglese del progetto: “In questo anime vedrete i GGG Fighters e tutti i loro assurdi gadget in azione, proprio come nell’app Fight League!”. Qualora abbiate già giocato il suddetto titolo mobile, probabilmente saprete che la sigla GGG sta appunto per Gear Gadget Generators, ossia uno dei cinque marchi che (nel gioco) sviluppano la tecnologia e i gadget utilizzati durante i combattimenti.

Il chiosa all'articolo ve ne proponiamo il nuovo trailer, mentre di seguito trovate la locandina e alcuni character design dei protagonisti.