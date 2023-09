I figli del mare: spiegazione del finale del film anime Children of the Sea

Children of the Sea, o I figli del mare, è un film difficile da capire. Diretto da Ayumu Watanabe e adattato dal manga in cinque volumi di Daisuke Igarashi, il film è filosoficamente paragonabile ad Evangelion. Le buffonate psichedeliche di Watanabe hanno incuriosito, abbagliato e infine confuso gli spettatori circa la conclusione del film.

La parte di gran lunga più confusa del film è il climax, in cui la protagonista Ruka viene assorbita in un vortice di vita marina intergalattica e sputata dall'altra parte con il cambio di prospettiva di una vita. Come spettacolo visivo, è eccezionale. D'altra parte, è quasi incomprensibile come narrazione. Questo non è il tipo di film che può essere spiegato con obiettività, ma c'è una spiegazione che, si spera, renderà gli ultimi quaranta minuti un po' più facili da elaborare.

Children of the Sea è interessata a un tipo di relazione microcosmo-macrocosmo. In sostanza, la nozione è che la parte (il microcosmo) riflette il tutto (il macrocosmo). Questo è un modello esoterico per esplorare il posto degli esseri umani nel cosmo. Confluisce ulteriormente nell'idea che una persona non è solo parte dell'universo, ma l'universo stesso. Questo concetto riflette una citazione particolarmente profonda di Rumi, poeta persiano del XIII secolo: "Non sei una goccia nell'oceano, sei l'oceano in una goccia " .

Non c'è da vergognarsi nel sentirsi disorientati: che ti piaccia o no, questa è esattamente la risposta che l'autore Watanabe si aspetta dal suo pubblico.

Il festival riunisce tutto e lo fa nascere di nuovo; pensiamolo come un Big Bang acquoso, anche se non abbiamo idea di cosa sia accaduto prima del vero Big Bang. In quanto tale, l'evento è troppo grandioso e sublime perché chiunque possa comprenderlo adeguatamente, ma sembra essere una sorta di celebrazione dell'essere. Al centro dell'evento ci sono Umi e Sora, missionari misteriosi, spettrali e marinari. Non comprendono appieno il loro ruolo, trascorrendo gran parte del film trascinati dalla corrente del destino.

Mentre Sora perde la sua forma fisica, seleziona un essere umano come "ospite", che porta il meteorite (una bellissima metafora per un seme) nel ventre di una megattera. Umi (che può essere considerato come l'uovo) prende il meteorite dall'ospite e "fertilizza" l'universo. Sora affida il ruolo di ospite a Ruka dandole da mangiare il meteorite, e questo la fa precipitare nel viaggio acido della sua vita.

È qui che tutto diventa strano e suscettibile di interpretazione, quindi non esiste una spiegazione valida per tutti per ciò che accade. Ruka viene inghiottita da una balena. Sperimenta un'ondata di ricordi e simbolismo galattico e incontra la figura oscura di Sora. Insieme allo spettatore, le viene data una scelta: chiudere gli occhi e accettare che il suo lavoro sia finito, oppure sfidare se stessa per decifrare la follia imminente. Ruka abbraccia il festival, sperimentando la morte dell'ego mentre osserva: " Sono io l'universo? " Richiamando questa faccenda del microcosmo-macrocosmo: in un certo senso, lei è diventata il cosmo stesso.

Spuntando dal nulla, Umi prende il meteorite da Ruka, che cerca di impedirgli di ingoiarlo. Sperimenta un'ondata di ricordi, Umi si rimpicciolisce fino a diventare un bambino e Ruka gli inserisce il meteorite in bocca. La combinazione del meteorite (il seme) con Umi (l’uovo) conclude il festival: la rinascita è completa.

Quando tutto è stato detto e fatto, Ruka si sveglia nell'oceano, mentre Umi e Sora perdono la loro forma fisica. Per quanto strano possa sembrare, questa è la storia di formazione di Ruka. Anche se non capisce tutto, cresce come persona.

È improbabile che Ruka riveda Umi e Sora. Tuttavia, capisce che sono collegati dal mondo che la circonda, motivo per cui sente la loro presenza mentre si trova sulla spiaggia nella scena dopo i titoli di coda. Seguendo questa idea, potrebbe essere più semplice pensare a Umi e Sora come al mare e al cielo stessi, come traducono i loro nomi. Sono sempre lì con Ruka (il cui nome può essere tradotto con "flusso"), anche se non hanno un corpo umano.