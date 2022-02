La figlia di Fedez diventa Majin Bu: le foto simpatiche a tema Dragon Ball Z

Gli appassionati di Dragon Ball Z sono ovunque e di ogni età. Con oltre venti anni dalla prima trasmissione dell'adoratissimo anime derivato dall'opera geniale di Akira Toriyama, quei bambini e ragazzi che si sintonizzavano sulle reti Mediaset per vedere i nuovi episodi sono cresciuti.

Tra quei fan c'è anche Fedez, il rapper italiano molto attivo sui social e che proprio negli scorsi giorni ha regalato una foto a tema anime. Come ben noto, il cantante ha due figli, avuti con Chiara Ferragni, che sono spesso i protagonisti dei post sul social Instagram. Alcuni giorni fa, Fedez ha condiviso alcune foto che trasformano Vittoria, la seconda figlia, in un famoso personaggio di Dragon Ball Z.

Grazie a una tuta rosa, mantellina, guanti, stivali e cintura, la figlia di Fedez si trasforma in una tenerissima Majin Bu. Sono moltissime le foto che Fedez ha condiviso su Instagram, tutte visibili nel post allegato in basso. Ovviamente il riscontro di pubblico è stato elevato, con oltre un milione di like raggiunti per questo piccolo e adorabile cosplay di Majin Bu.

Dopotutto, tutti i momenti epici di Dragon Ball Z non potevano che crescere nuove generazioni di appassionati. Gli attuali giovani tuttavia sono cresciuti tra nello scorso decennio con altri anime di successo.