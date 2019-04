Il figlio di Lupin III è apparso in uno spin-off disegnato da Monkey Punch nel 1975

La morte di Monkey Punch ha indubbiamente rappresentato un duro colpo rivelatosi capace di colpire al cuore moltissimi fan, i quali hanno voluto omaggiarne la carriera ripercorrendo a ritroso la lunga storia della sua opera più fortunata e conosciuta, Lupin III.

Tra le tante curiosità che stanno emergendo grazie a questo "viaggio" intrapreso da lettori e spettatori sparsi in tutto il mondo, una delle più interessanti riguarda sicuramente l'esistenza di una serie spin-off di Lupin III dedicata al figlio che quest'ultimo ha avuto con Fujiko. L'opera, intitolata Lupin Kozō (Lupin the Brat), è stata disegnata da Monkey Punch nel lontano 1975 e ha visto la propria serializzazione a partire dal dicembre dello stesso anno fino al settembre del 1976. I 18 capitolo che hanno rappresentato la vita della serie sono stati pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Action, per un totale di 28 numeri.

Invero, lo spin-off è sempre stato molto vago a riguardo dei genitori del ragazzo su cui si concentrano le vicende, ma la conferma dei legami con Lupin e Fujiko è arrivata proprio dalla voce dello stesso Monkey Punch. Un fan ha infatti recentemente caricato su Twitter una piccola clip - visualizzabile a fondo news - in cui l'autore parla dell'argomento in questione, di fatto confermando le teorie che molti lettori avevano avanzato.

Nel corso della lunga storia che l'epopea di Monkey Punch ha messo in mostra, il rapporto che Lupin e Fujiko hanno tenuto è sempre stato a dir poco singolare. Una relazione palpabile e non certo priva di sentimenti, ma non necessariamente romantica. In tal senso, durante un'intervista tenutasi presso i microfoni di ANN nel 2003, Monkey Punch affermò:

"Non li descriverei come amanti, non sono necessariamente marito e moglie, bensì andrebbero identificati come un uomo e una donna che si divertono, alle volte puntandosi le proprie armi contro."

Monkey Punch è nato ad Hamanaka, Hokkaido nel 1937. Ha esordito con Playboy Nyūmon nel 1927 sulla rivista Manga Story di Futabasha. Nel 1967, Lupin III è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Manga Action di Futabasha. A causa della popolarità che la serie ha saputo riscuotere fin dai primi numeri, un primo adattamento anime dell'opera è andato in onda nel 1971, un importante passo che avrebbe successivamente portato a molte altre produzioni rivelatesi capaci d'ispirare un numero infinito di prodotti tra film, anime, manga e videogiochi.