Il figlio di un mangaka è incredibilmente bravo: chi sarà l'autore del futuro

Si parla abbastanza delle vite dei mangaka e delle loro routine lavorative, ma poco delle loro famiglie. Dopotutto, i fumettisti giapponesi tengono tantissimo alla loro privacy e infatti spesso non mostrano il loro volto per tutta la loro vita. Ci sono alcuni mangaka che però mostrano i lavori dei propri figli.

Grazie a Twitter, il mangaka Yusuke Murata ha mostrato il lavoro della figlia. Ma non c'è soltanto l'autore di One-Punch Man a poter vantare di avere un potenziale figlio d'arte. Negli ultimi giorni infatti hanno fatto scalpore alcuni disegni pubblicati da Usamaru Furuya, mangaka di titoli molto importanti anche se più di nicchia, come Happiness, Garden, Plastic Girl, Suicide Club, Hikari Club e La Crociata degli Innocenti, soltanto per dirne alcuni.

Ora che ci sono le vacanze estive, il figlio di Usamaru Furuya si sta dedicando molto al disegno, migliorando tanto e concentrandosi anche sul ridisegnare alcune pagine vecchie. Ora ha un obiettivo di finire un manga, arrivando per il momento a 40 pagine inchiostrate. Le pagine presentate nel tweet in basso mostrano alcuni avanzamenti nel disegno, dimostrando che il figlio di Furuya si sta davvero impegnando tanto. Chissà se tra qualche anno lo vedremo pubblicato su una rivista.

Invece, la figlia di Oda è preoccupata per il destino di ONE PIECE.