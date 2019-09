Delle figure inedite di My Hero Academia e Tokyo Ghoul saranno disponibili al Comic-Con

La compagnia di action figure Titan Entertainment ha annunciato che presso il New York Comic-Con saranno disponibili all'acquisto diversi collezionabili inediti di My Hero Academia e Tokyo Ghoul. Grazie al sito Comicbook, possiamo dargli un'occhiata in anteprima.

Le nuove action figure dedicate all'opera di Kohei Horikoshi riguardano Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo, rappresentati nelle loro uniformi scolastiche.

Entrambe sono alte 3 centimetri, e particolare enfasi è stata posta nella realizzazione delle capigliature, che sembrano riprendere fedelmente quelle del manga. Un particolare interessante riguarda Deku, che vediamo indossare le sue sneakers rosse, un tratto caratteristico del personaggio attribuito dall'autore a dimostrazione della sua grande passione per questo tipo di scarpe - come ha affermato in più interviste.

Come anticipavamo prima le figure esclusive non riguarderanno solo My Hero Academia, ma anche il brand di Sui Ishida, Tokyo Ghoul. Titan infatti porterà all'evento una figure di Ken Kaneki nel suo stato di Ghoul, munito di un occhio rosso sangue e della peculiare maschera che gli protegge il viso. La figure in questione sarà acquistabile esclusivamente presenziando all'evento, quindi se siete dei fan sfegatati dell'opera e allo stesso tempo dei collezionisti, per accaparrarvela dovrete recarvi in fiera.

Sono state rivelate le ultime aggiunte del cast della quarta stagione. Su reddit è spuntato un confronto tra le immagini del trailer della quarta stagione e le tavole del manga, e dai pochi frame che abbiamo visto l'anime di Studio Bones pare difendersi più che bene.

Per quanto riguarda Tokyo Ghoul, a breve uscirà il lungometraggio live action, e l'ultimo trailer ha sorpreso tutti i fan del brand.