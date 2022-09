Figurine Panini, completare l'album dei Mondiali 2022 costa tantissimo: quasi 1.000 Euro

Dopo avervi parlato della Premium Collection del TCG Pokémon dedicata ad Eevee, ci spostiamo verso un altro settore del collezionismo di carte: quello dei Calciatori Panini. Come i più assidui frequentatori delle edicole sapranno, infatti, negli scorsi giorni è uscito in Italia l'album Panini dei mondiali del Qatar del 2022.

A fare scalpore, però, non è tanto l'album in sé, quanto più l'esborso da sostenere per completare la collezione: secondo le stime di Bloomberg, riportate anche da Repubblica, per il completamento dell'album sarà necessario spendere poco meno di uno stipendio. Avete capito bene: secondo i calcoli di Bloomberg, il prezzo del completamento della collezione si aggira intorno ai mille euro.

Una cifra non certo da poco, specie se consideriamo che l'album contiene "solo" 670 figurine, contro le 720 circa dell'album dei Calciatori Panini di Serie A e B dello scorso anno. Il sovrapprezzo è dovuto in larga parte all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione, che hanno causato un rincaro del 12,5% sulle spalle dei collezionisti, con un costo medio di completamento della collezione che si è alzato da 880 Euro circa a 1.000 Euro circa.

Secondo un matematico inglese, comprando solo pacchetti singoli, per completare l'album dei mondiali del 2018 (quelli che si sono tenuti in Russia) era necessario acquistare un totale di poco superiore alle 4.800 carte, ovvero 600 pacchetti da otto carte l'uno. Ora, invece, sarà necessario entrare in possesso di più di 5.000 carte, contando ovviamente anche i "doppioni", per il completamento dell'album.

I rincari variano da Paese a Paese: per esempio, negli Stati Uniti, dove è possibile comprare dei pack da 50 pacchetti l'uno da Walmart, l'aumento è di poco maggiore a quello europeo, pari a 150 Dollari circa. In Brasile, invece, sarà necessario uno stipendio e mezzo per completare la collezione, con un esborso di ben 3.865 Real (che però al cambio attuale corrispondono a poco più di 750 Euro).

Va poi detto che ci sono diversi modi per ridurre il costo del completamento della collezione: uno, per esempio, è quello di comprare le "confezioni risparmio" da più pacchetti, disponibili in Italia nei tagli da 5, 24, 36, 50 e 120 booster l'una. Un altro è quello di ordinare singolarmente le carte mancanti, una volta raggiunto una buona percentuale di completamento dell'album.