Le Filippine applicano una strana censura a Momo Yaoyorozu di My Hero Academia

Momo Yaoyorozu è una delle aspiranti eroine della UA, compagna di classe del protagonista di My Hero Academia Izuku Midoriya. Come sanno sia i lettori del manga che gli spettatori delle stagioni animate, la ragazza ha un costume che scopre molto la pelle e soprattutto la zona del seno, che risalta ancora di più per le forme del corpo.

Proprio per questo nelle Filippine hanno attuato una stranissima censura negli episodi dell'anime di My Hero Academia. Come è stato fatto notare da @uwucliffe su Twitter, il canale televisivo Philippines ABD-CBN ha censurato il costume di Momo Yaoyorozu, ma in una maniera piuttosto goffa e incomprensibile. Nei due tweet in calce potete notare come sia stato applicato un effetto sfocato su tutta la zona centrale del corpo di Yaoyorozu, creando un disturbo che sicuramente nasconde le forme del seno ma che rovina irrimediabilmente e ridicolmente l'immagine.

Non è il primo caso che coinvolge Yaoyorozu: nonostante l'eroina sia scelta spesso per cosplay, il costume rivelatore è già stato al centro di una polemica in Indonesia. Lì però al centro della questione c'era la copertina del manga, infatti sul volume 8 di My Hero Academia Yaoyorozu appare in primo piano, e l'editore indonesiano ha preferito ridisegnare il costume per mostrare meno pelle sul busto.

Se la scelta indonesiana può però passare inosservata per chi non conosce il materiale originale, la modifica negli episodi di My Hero Academia della televisione filippina sicuramente farà parlare molto dell'applicazione di censure di questo genere.