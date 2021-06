Filippine, tv locale ricorda l'ex Presidente scomparso con un brano dell'anime di Gundam

Lo scorso 24 giugno, l'ex Presidente delle Filippine Benigno Aquino III si è spento a causa di una complicazione ai reni, e poche ore dopo l'annuncio è stato proposto il lutto nazionale. Il funerale dell'ex esponente del Partito Liberale è stato trasmesso in tv dall'emittente PTV, che ha deciso di ricordare l'uomo con un brano di Mobile Suit Gundam.

In cima all'articolo potete ascoltare la canzone, a partire dal minuto 2:14. La traccia in questione è "Kimi to Boku, Todokanu Omoi" di Mobile Suit Gundam Seed Destiny, un brano sicuramente adatto anche a causa del suo significato. Una clip del filmato ha iniziato a circolare in rete poche ore dopo la trasmissione, e ora il video conta oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Nonostante possa sorprendere, la scelta della canzone è in realtà perfettamente coerente con la cultura delle Filippine, che è da sempre uno dei paesi dove gli anime riscuotono maggiore successo. Un recente report di Parrot Analytics, del resto, ha segnalato la Repubblica delle Filippine come una delle nazioni più attive e appassionate in assoluto, dopo Giappone, Cina e USA.

Tornando a Gundam, Mobile Suit Gundam Seed Destiny ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, ed è considerata da molti come una serie anime di grande spessore. Il franchise inoltre è recentemente tornato in voga grazie agli incredibili incassi di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, quindi si tratta di un omaggio che sicuramente sarà sfuggito a pochissimi appassionati.