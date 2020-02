Il film di Akira torna in 4k al Tokyo Anime Awards Festival 2020

Akira, manga creato da Katsuhiro Ōtomo, è stata una delle opere che ha segnato di più il fumetto giapponese della fine degli anni '80. Il suo adattamento animato ha ottenuto un incredibile successo, nonostante alcune sostanziali differenze rispetto alla controparte cartacea, e la pellicola sta per tornare in una forma completamente rinnovata.

Mesi fa avevamo parlato di diversi progetti in serbo per il brand di Akira, infatti, oltre alla rimasterizzazione in 4k, prevista originariamente per il 24 aprile 2020, era stata annunciata una nuova trasposizione anime che, stando a quanto affermato dal CEO dello studio Makoto Asanuma, ripercorrerà fedelmente tutti gli eventi narrati nel manga di Ōtomo.

Di recente è stato confermato che al Tokyo Anime Awards Festival 2020, che si terrà appunto nella capitale giapponese dal 13 al 16 marzo, si avrà la possibilità di vedere in anteprima questo pilastro dell'animazione giapponese. La pellicola, qui recensita, ricoprirà un ruolo importante anche nella struttura organizzativa del Festival, dato che la trasmissione avverrà nel Grand Cinema Sunshine nella giornata del 14 marzo, esattamente dopo la cerimonia di apertura.



Subito dopo la visione ci sarà inoltre uno speciale talk show con gli animatori Toshiyuki Inoue e Hiroyuki Okiura. L'utente @Turbnostrider27 ha riportato la notizia nel post che potete trovare di seguito.