Il film animato Hakubo si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, sul canale Youtube ufficiale dedicato al progetto Hakubo (Twilight), film animato concretizzatosi grazie al contributo del director Yutaka Yamamoto, è stato pubblicato un nuovo trailer che permette di visionare alcune scene dell'opera.

La pellicola era originariamente previsto per il 2018 ma successivamente venne posticipato al 2019. L'anime è stato presentato ai Porepore Cinemas Iwaki Onahama nella prefettura di Fukushima il 24 maggio 2019 per poi venir proiettato in altre zone del paese prima della release a livello nazionale, attesa per questo 21 giugno. Il sito web ufficiale della produzione ha dichiarato che il posticipo è stato compiuto al fine ultimo di permettere allo staff di produrre un prodotto di qualità superiore.

Yamamoto (noto anche come Yamakan) è accreditato per il lavoro originale, la sceneggiatura, la regia e la direzione del comparto sonoro. Sunao Chikaoka (Wake Up, Girls!) ha lavorato al character design ed è anche identificato come direttore del lavoro animato. Merrill Macnaut è l'art director della produzione e Sōhei Kano (Fractale) sta componendo la soundtrack dell'opera, mentre Twilight Studio ha lavorato a tutte le fasi animate. Azuma Hitomi ha invece eseguito la sigla "Tooku" (Far).

Il cast comprende Hiyori Sakurada, Seishirō Katō, Hiro Shimono, Ayane Sakura, Kana Hanazawa, Kaori Fukuhara, Sumi Shimamoto e Sora Amamiya.