Il film animato Psycho-Pass 3: First Inspector si è mostrato in un nuovo trailer

Come probabilmente saprete, nel corso di questi ultimi mesi è finalmente giunta sui nostri schermi la terza stagione di Psycho-Pass 3, un susseguirsi d'intriganti episodi che dopo una lunghissima attesa hanno finalmente saputo offrire al pubblico la giusta dose d'azione e colpi di scena, seppur qualche inghippo non sia mancato.

Alla conclusione della stagione, è stata però svelata una gradita sorpresa che ha saputo far felici moltissimi fan, ovvero la conferma di un film in lavorazione intitolato Psycho-Pass 3 First Inspector, pellicola animata che secondo quanto annunciato avrebbe rappresentato l'effettiva conclusione della stagione, il tutto al fine ultimo di poter chiudere al meglio le varie questioni presentate nel corso degli episodi.

Ebbene, attraverso il canale Youtube ufficiale di Fuji TV, è stato pubblicato un nuovo video promozionale dedicato alla produzione, un interessante trailer attraverso il quale è possibile visionare alcuni dei personaggi e degli eventi che la faranno da padrone nel corso della pellicola. L'occasione è stata inoltre sfruttata per far ascoltare un primo spezzone della theme song della produzione, intitolata "Synthetic Sympathy" e realizzata da Who-ya Extended.

Nel corso di queste ultime settimane, lo staff al lavoro sull'opera ha inoltre rivelato quando Psycho-Pass 3 First Inspector verrà distribuito, con l'uscita che secondo le ultime dichiarazione è attualmente prevista in esclusiva su Amazon Prime Video, sia per quanto riguarda il Giappone che per l'Occidente.