Nessun film di animazione giapponese ha ricevuto la nomination agli Oscar 2020

Ogni anno, le candidature agli Oscar si tingono di polemiche per la mancata scelta di alcuni titoli che hanno fatto parlare di sé, non solamente in termini di popolarità. Tuttavia, per l'ambito premio di quest'anno, nessun film di animazione giapponese è riuscito a ottenere una nomination per questa 92esima edizione.

Stona parecchio, certe volte, la notizia che preclude opere importanti dal premio più importante del mondo cinematografico. In particolare, l'assenza di pellicole legate all'animazione nipponica tra i candidati ha colpito duramente i fan del medium, soprattutto in un'annata che ha contribuito a proiettare al cinema piccoli capolavori artistici del calibro di Children of the Sea, con una gestazione durata oltre 4 anni di produzione.

Tuttavia, il film arrivato in Italia è sono uno dei tanti lungometraggi che hanno debuttato nel corso del 2019, tra cui spicca Weathering With You, saldo nella top 10 dei film più visti in assoluto in Giappone, con oltre 130 milioni di euro di incasso al box office. Importanti assenze anche per l'ultima fatica di Hiroyuki Imaishi, Promare e di Masaaki Yuasa, Ride Your Wave.

Ad ogni modo, le nomination agli Oscar 2020 come "miglior film di animazione" seguono:

Dov'è il mio corpo?

Klaus

Dragon Trainer: Il mondo nascosto

Toy Story 4

Missing Link

E voi, invece, siete d'accordo con le esclusioni legate all'animazione nipponica in questione? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.