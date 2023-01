Il film anime di Black Clover si avvicina con il teaser promozionale di Netflix

L'anime di Black Clover si avvicina al ritorno in grande stile con il debutto del primo film della saga. Black Clover: Sword of the Wizard King arriverà nella primavera del 2023, a grande sorpresa non solo nei cinema nipponici, ma anche in streaming su Netflix.

Il 31 marzo arriverà Black Clover: Sword of the Wizard King e per pubblicizzare l'uscita il colosso dell'intrattenimento streaming ha pubblicato un filmato promozionale che permette agli spettatori di rivivere i momenti chiave dell'opera creata da Yuki Tabata.

Nel trailer di Black Clover: Sword of the Wizard King pubblicato da Netflix vengono dunque evidenziati gli eventi più importanti accaduti nella serie anime, ferma ormai da oltre un anno per permettere alla produzione di Studio Pierrot di restare a debita distanza dalla serializzazione del manga omonimo.

In un mondo in cui tutto è mosso dalla magia, Asta è nato privo di mana. Nonostante questo deficit, ha potuto incontrare fedeli alleati e combattere potenti nemici attraverso la sua spada anti-magica. Al fianco dell'amico Yuno ha superato di volta in volta i suoi limiti per coronare il suo sogno, quello di diventare Imperatore Magico.

Nel corso del film anime di Black Clover Asta si ritroverà tuttavia ad affrontare proprio i precedenti Imperatori Magici, tornati misteriosamente in vita e pronti ad attaccare quel Regno di Clover che un tempo proteggevano.