Film anime mai come nel 2019, in Giappone 16 pellicole sorpassano il miliardo di yen

La Motion Picture Producers Association of Japan (MPPAJ), nome dell'associazione composta dai quattro maggiori produttori di film giapponesi (Shochiku, Toho, Toei, Kadokawa), ha recentemente confermato che il 2019 è stato un anno storico per gli anime, visto che ben 16 pellicole sono riuscite a superare la barriera del miliardo di yen.

Durante la classica conferenza annuale tenutasi ieri a Tokyo, l'associazione ha annunciato che nel corso dell'anno solare 2019 sono stati distribuiti in terra nipponica 689 film giapponesi (86 in più del 2018) e 589 film stranieri (10 in più del 2018), per un totale di circa 262 miliardi di yen incassati al box office. In totale solo 40 film giapponesi hanno infranto il muro del miliardo e di questi, 16 erano anime. Di seguito potete leggere la lista completa.

"Weathering With You" - 14.06 miliardi di yen "Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire" - 9.37 miliardi "ONE PIECE: Stampede" - 5.55 miliardi "Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration" - 5.02 miliardi "Dragon Ball Super: Broly" - 4 miliardi "Mewtwo Strikes Back: Evolution" - 2.98 miliardi "Crayon Shin-chan Honeymoon Hurricane -The Lost Hiroshi-" - 2.08 miliardi "Uta no Prince-sama The Movie: Maji LOVE Kingdom" - 1.82 miliardi "Fate/stay night [Heaven's Feel]」Ⅱ.lost butterfly" - 1.66 miliardi "City Hunter The Movie: Sjinjuku Private Eyes" - 1.53 miliardi "Promare" - 1.5 miliardi "Sumikko Gurashi: Tobidasu Ehon to Himitsu no Ko" - 1.45 miliardi "Dragon Quest Your Story" - 1.42 miliardi "Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow" - 1.3 miliardi "Yokai-Watch The Movie: FOREVER FRIENDS" - 1.25 miliardi "Code Geass: Lelouch of the Re;surrection" - 1.06 miliardi

Weathering With You ha staccato la concorrenza senza troppi problemi, e si trova ora ad un passo dal diventare il quinto film anime più redditizio della storia. ONE PIECE: Stampede ha invece battuto Dragon Ball Super: Broly, finendo però alle sue spalle nei guadagni totali con uno scarto di circa 3 miliardi di yen. Purtroppo, pellicole come l'ottimo Her Blu Sky e l'esilarante Konosuba: Legend of Crimson non sono riuscite a conquistare un posto in lista.

E voi cosa ne pensate? Quale dei presenti vi ha convinto di più? Fatecelo sapere con un commento!