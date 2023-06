Il film anime di Ranking of Kings è ufficiale! I primi dettagli sul progetto

Il rumor sul film di Ranking of Kings che vi abbiamo riportato nelle ultime ore si è infine rivelato veritiero. WIT Studio ha annunciato il primo lungometraggio su Ranking of Kings, l'anime tratto dal web manga di Sosuke Toka. Ecco i primi dettagli ufficiali sul progetto.

Ranking of Kings è forse l'anime più sorprendente degli ultimi tempi, in grado di colpire gli spettatori nell'animo e di infondere intense emozioni all'interno dei loro cuori. Dato il successo riscosso, l'anime di Ranking of Kings proseguirà al cinema.

A pochi giorni dalla fine della trasmissione dello spin-off Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage, una serie di racconti brevi e originali ambientati nel mezzo degli eventi della prima stagione, WIT Studio rassicura i fan. Il principino Bojji e il suo migliore amico Kage non mancheranno dagli schermi a lungo.

L'annuncio del primo film anime di Ranking of Kings è arrivato attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dallo staff dell'adattamento. Al momento non è stata rivelata alcuna altra informazione, né tantomeno è stato diffuso del materiale promozionale. L'uscita plausibilmente arriverà già nel 2024, o al più tardi nei primi mesi del 2025.

Il film di Ranking of Kings dovrebbe narrare fatti non canonici nel manga, poiché c'è ben poco materiale a disposizione da poter adattare. Per mantenere vivo il progetto, WIT Studio dovrebbe farsi carico della produzione di una storia anime original, forse anche basata non necessariamente su Bojji e Kage, con l'ausilio della sceneggiature dell'autore Sosuke Toka. Vi ricordiamo che su Crunchyroll è disponibile il doppiaggio italiano di Ranking of Kings.