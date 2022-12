Quali sono stati i film anime più visti nel 2022? La classifica giapponese con la top 10

Gli anime in Giappone vanno sempre forte a livello televisivo, affiancato ultimamente sempre di più da un solido settore streaming. E nel resto del mondo le cose non sono di certo diverse, con i servizi online che ne propongono sempre di più. Non vanno però sottovalutati i prodotti che arrivano esclusivamente, o inizialmente, al cinema.

Ci sono stati infatti tanti film d'animazione che hanno fatto parlare di sé nel corso dell'anno. Alcuni nomi su tutti sono stati Dragon Ball Super: Super Hero, ONE PIECE Film: RED, Jujutsu Kaisen 0, il nuovo lavoro di Shinkai Suzume no Tojimari e poi alcuni classici sempre presenti come i film di Detective Conan. Ma chi ha staccato più biglietti?

Ecco la classifica dei film anime più visti in Giappone nel 2022:

ONE PIECE Film RED: 18,78 miliardi di yen (circa 130 milioni di euro); Jujutsu Kaisen 0: 13,8 miliardi di yen (circa 98 milioni di euro); Suzume no Tojimari: 10 miliardi di yen (circa 71 milioni di euro); Detective Conan - The Bride of Halloween: 9,78 miliardi di yen (circa 70 milioni di euro); Kingdom 2 - Haruka Naru Daichie: 5,16 miliardi di yen (circa 37 milioni di euro); Shin Ultraman: 4,44 miliardi di yen (circa 32 milioni di euro); 99.9 Keiji Senmon Bengoshi The Movie: 3,01 miliardi di yen (circa 21 milioni di euro); Yomei 10-nen: 3,0 miliardi di yen (circa 21 milioni di euro); Chinmoku no Parade: 2,97 miliardi di yen (circa 20 milioni di euro); Confidence Man JP Eiyūhen: 2,89 miliardi di yen (circa 20 milioni di euro);

Non figura quindi la saga di Toriyama, con Dragon Ball Super: Super Hero che ha fatto bene all'estero ma non è stato ottimo come altri in patria, mentre l'azienda può gioire in generale grazie a ONE PIECE Film: RED, che è stato un vero e proprio successo. Non a caso, è stato il film a trainare Toei Animation in questo 2022 fiscale.