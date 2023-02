Il film di Black Clover è stato rinviato: ecco quando uscirà Sword of the Wizard King

Per il ritorno di Black Clover mancava ormai pochissimo. Tuttavia, sono arrivate brutte notizie per i fan dell'opera di Yuki Tabata. Black Clover: Sword of the Wizard King è stato rinviato e dunque non rispetterà più l'uscita programmata.

Il primo film di Black Clover sarebbe dovuto uscire il 31 marzo 2023 su Netflix, a due anni di distanza esatti dalla trasmissione dell'ultima puntata della serie animata. La produzione del lungometraggio animato è però andata incontro a problemi che hanno costretto lo staff a ritardare l'uscita.

Ambientato a cavallo tra l'arco della Reincarnazione degli Elfi e la lotta nel Regno di Hearts, Sword of the Wizard King porterà Asta ad affrontare gli Imperatori Magici del passato. La messa in onda slitta però all'estate.

A causa dei problemi su scala mondiali dettati dalla nuova ondata della pandemia da Covid-19, che nelle ultime ore ha portato al ritardo di altre due serie animate, Black Clover: Sword of the Wizard King è stato posticipato al 16 giugno 2023.

Lo staff di produzione si è scusato con i fan, ma il Covid-19 non ha lasciato scampo a Studio Pierrot, che si è trovato costretto a far slittare l'uscita di Black Clover: Sword of the Wizard King su Netflix e al box office. Questo ritardo potrebbe tuttavia portare risvolti positivi, poiché lo staff potrà rifinire al meglio la sceneggiatura del film.