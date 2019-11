Il film di Capitan Harlock arriva stasera in tv, ecco su che canale vederlo e a che ora

Capitan Harlock, il film del 2013 diretto da Shinji Aramaki e ispirato al capolavoro di Leiji Matsumoto, sarà trasmesso questa sera alle 23:45 su Italia 1. La pellicola fu un vero e proprio successo in Italia, primo Paese per incassi con ben 6,7 milioni di euro ottenuti nel mese di gennaio 2014.

Come potete vedere in calce, la notizia è stata data dai profili social dell'emittente Mediaset poche ore fa. Nonostante la maggior parte dei fan si siano detti felici comunque, è ugualmente nato un po' di malumore per via della scelta di mandare in onda un film di quasi due ore in seconda serata.

La sinossi del lungometraggio, molto diversa da quella classica dell'opera di Matsumoto, recita quanto segue: "Il pianeta Terra, ormai abbandonato da centinaia d'anni per via della spropositata crescita della popolazione, è diventato un luogo inviolabile, mantenuto tale grazie alla dittatura militare dalla coalizione Gaia. Ad essa si contrappone Capitan Harlock e la sua ciurma, a cui si è da poco aggiunto un nuovo elemento: Logan, fratello dell'ufficiale disabile Ezra e dunque infiltrato di Gaia dentro l'armata di Harlock con il compito di ucciderlo".

E voi cosa ne pensate? State preparando i popcorn? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il mangaka Leiji Matsumoto è stato recentemente dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato e che dallo scorso aprile potete mettere le mani sul cofanetto DVD di Capitan Harlock.