Il film dedicato a Ni no Kuni si mostra in tre nuovi video

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale del film dedicato a Ni no Kuni, realizzato da Level 5 in collaborazione con Warner Bros. Japan, ha pubblicato tre nuovi trailer dedicati ai personaggi di Yoki, Gabaras e Danpe.

Per ora è stato rilasciato anche un altro trailer a riguardo del film, mentre qui di seguito potete leggere i nomi degli altri membri del cast:

Kento Yamazaki come Yū

Mackenyu come Haru

Mei Nagano come Asha

Mamoru Miyano come Yoki

Kenjiro Tsuda come Gabaras

Maaya Sakamoto come Saki/Velsa

Kouichi Yamadera come Balton

Yuuki Kaji come Danpa

Masatō Ibu come Re Fiandre

Tsuyoshi Muro come Ojii-san

Ni no Kuni narra la storia di un altro mondo parallelo al nostro, ma al tempo stesso completamente diverso. A seguito di un incidente che coinvolge il loro amico d'infanzia Kotona, il liceale Yu e il suo migliore amico Haru viaggeranno avanti e indietro tra i due mondi... e mentre le vite delle versioni di Kotona in ciascuna delle due dimensioni vengono messe in pericolo, quale sarà la "scelta finale" che circonda il trio e Ni No Kuni stesso?

Yoshiyuki Momose (character designer per The Legend of the Galactic Heroes, Only Yesterday e storyboarder di Pom Poko) tornerà a lavorare al franchise dopo aver contribuito allo sviluppo del videogioco mentre il collaboratore di Hayao Miyazaki, Joe Hisaishi (Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke, Spirited Away), si occuperà della colonna sonora. Hiroyoshi Koiwai (live-action Gintama, Rurouni Kenshin) è il produttore esecutivo mentre OLM (Pokémon, Inazuma Eleven franchises) è al lavoro sulle animazioni

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete leggere anche la nostra anteprima dedicata all'opera.