Il film dedicato a Shirobako si mostra in un nuovo trailer

Dopo l'improvvisa onda anomala di fama che ha investito Shirobako, il franchise ha visto il sopraggiungere di varie opere collaterali tra cui figura, in particolare, una pellicola animata che i fan sembrano star attendendo con enorme impazienza, segno della fortuna riscossa dalla serie originale.

Dopo ben quattro anni dalla conclusione della serie animata, gli amanti del franchise sono oramai finalmente vicini a poter scoprire la verità sulla pellicola, attesa in Giappone per il prossimo 28 febbraio 2020 e rappresentante un vero e proprio sequel dell'anime. Ebbene, lo staff al lavoro sull'opera ha rilasciato un nuovo trailer ricco di scene della pellicola, un interessante video promozionale che è stato inoltre affiancato da un nuovo poster seguito da un messaggio che elogia i passi in avanti che lo studio Musashino Animation ha compiuto nel corso di questi anni.

Secondo quanto annunciato, il lungometraggio vedrà il ritorno di buona parte del cast di doppiaggio e dello staff che lavorò alla serie animata. Oltre allo studio P.A. Works, infatti, saranno presenti Tsutomu Mizushima come director, Yokote come supervisore della sceneggiatura, Ponkan 8 in qualità di character designer e Kanami Sekiguchi in funzione di chief animation director. Lo staff ha inoltre pubblicato anche vari trailer dedicati a Shirobako, senza dimenticare una splendida key visual a tema.

Shirobako narra le vicende di cinque studentesse entrate nel mondo del lavoro, cinque appassionate d'animazione che decideranno d'unirsi per dar forma alla loro creatura, il tutto in un viaggio ricco d'insidie e pericoli che metterà in mostra tutte le difficoltà a cui uno studio d'animazione deve necessariamente andare incontro nel corso del suo processo di crescita.