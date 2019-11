Il film dedicato a The Island of Giant Insects si mostra in un nuovo trailer

Dopo varie voci e attese, Crunchyroll ha finalmente pubblicato un trailer sottotitolato in inglese della pellicola animata tratta dall'anime The Island of Giant Insects (Kyochū Rettō), opera che segue le vicende viste nel manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yasutaka Fujimi e Shu Hirose.

Secondo quanto per ora svelato, Chrunchyroll sta coproducendo l'opera animata. La pellicola cinematografica è stata finanziata con l'aiuto di una campagna crowdfunding lanciata dallo stesso staff messosi al lavoro sulla serie anime. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Ishigura, l'OVA rilasciato quest'anno non è altri che il semplice prologo di ciò che sarà un progetto molto più grande e che si caratterizzerà per varie sorprese da dover svelare.

L'OVA era stato originariamente rilasciato in Giappone all'interno di un pacchetto in edizione limitata che conteneva anche il sesto volume del manga, rilasciato il 20 giugno 2019. Crunchyroll ha presentato l'anime durante il Crunchyroll Expo di agosto e punta ora ha trasmettere la serie in streaming in tutto il mondo, ad eccezione dell'Asia. Nel corso di questi ultimi mesi sono stati inoltre rilasciati alcuni trailer dedicati alla serie.

L'opera vedrà inoltre Yurika Kubo nei panni del sopravvissuto Ai Inō, mentre Haruka Tōjō si occuperà del main theme intitolato "Stellar". Nel caso in cui non doveste conoscerla, The Island of Giant Insects narra le vicende di Mutsumi Oribe e dei suoi compagni di classe, i quali precipitano su un'isola misteriosa nel corso di una gita scolastica. Nonostante il gruppo sia sopravvissuto allo schianto, quello che inizialmente parrebbe un evento miracoloso si trasforma ben presto in un incubo ad occhi aperti, il tutto a causa di enormi insetti che popolano tutte le terre circostanti.