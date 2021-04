Il film di Demon Slayer conquista gli USA: al debutto sfida Mortal Kombat per il 1° posto

Una settimana all'insegna dei film quella che si è appena chiusa. Nelle prossime ore andrà in scena lo spettacolo per il premio Oscar 2021, fortemente rimaneggiato per le defezioni provocate dal Covid-19. Negli USA però c'è battaglia anche nelle sale, con l'arrivo di Demon Slayer Movie: Infinity Train.

In Giappone, Demon Slayer Movie: Infinity Train continua ad andare forte nonostante le tante settimane passate dalla sua prima proiezione. Il film tratto dal manga di Koyoharu Gotouge è sbarcato però negli ultimi giorni anche negli USA dove ha sfidato per la prima posizione Mortal Kombat di James Wan.

Secondo Box Office Mojo, anche in questo panorama funestato dalla pandemia, l'anime di Demon Slayer Movie: Infinity Train si è guadagnato il primo posto al botteghino statunitense con un incasso di circa 9,5 milioni di dollari nella giornata di venerdì, proiettandosi verso posizione elevate anche nel fine settimana.

Il suo rivale principale è Mortal Kombat che durante le proiezioni di venerdì ha guadagnato 9,03 milioni di dollari, col film di Wan uscito sconfitto nonostante le sale a disposizione - 3073 contro le 1598 di Demon Slayer. I dati sembrano annunciare una vittoria complessiva nel fine settimana per l'anime di Demon Slayer, che confermerebbe il suo ritmo stellare anche al di fuori del paese del Sol Levante.

I risultati della sfida saranno dichiarati tra pochi giorni, anche se le previsioni vedono entrambi i film con almeno 19 milioni di dollari racimolati e una lotta per la prima posizione fino all'ultimo biglietto staccato.