Il film di Demon Slayer continua a macinare soldi: è nella top 5, superato Harry Potter

In Giappone la Demon Slayer mania non vuole accennare a ridursi. Non solo il manga di Koyoharu Gotouge ha bloccato le classifiche Oricon insieme a Jujutsu Kaisen, adesso anche il lungometraggio sembra spadroneggiare in lungo e in largo. Il suo successo gli aveva permesso di entrare nella top 10 dei film più visti in Giappone.

Quel dato però sembra essere ormai un lontano ricordo. Giorno dopo giorno, il film prodotto da Ufotable ha continuato a raccogliere spettatori e la cifra incassata è salita tantissimo. Con oltre 15 milioni di biglietti staccati nell'arcipelago nipponico, al momento l'incasso totale è stimato a oltre 20,4 miliardi di yen (circa 166 milioni di euro). Questo gli ha permesso di entrare nella top 5 dei film giapponesi più visti.

Con questo balzo, Demon Slayer Infinity Train ha superato il Castello Errante di Howl, La Principessa Mononoke e Harry Potter e La Pietra Filosofale, film che resistevano in quelle posizioni da anni. Inoltre, è diventato anche il terzo film animato giapponese più redditizio di sempre. Davanti a lui ci sono solo quattro film: La Città Incantata al primo posto, Titanic al secondo, Frozen al terzo e Your Name al quarto.

Il distacco non è basso ma non è neanche eccessivo considerato il ritmo con cui Demon Slayer Movie: Infinity Train sta macinando successi. Con questa velocità, ci vorrà solo qualche mese prima di diventare il film più visto di sempre in Giappone e per questo Ufotable ha creato nuovi bonus per chi andrà a vedere la pellicola al cinema.