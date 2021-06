Il film di Demon Slayer ancora da record: le vendite home video segnano un altro traguardo

Il franchise di Demon Slayer è diventata una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Ogni prodotto ufficiale, infatti, finisce inevitabilmente per spezzare un record in termini di vendite ed incassi. Dopo aver conquistato il trono di tutto il 2020, la pellicola sposta ora le sue attenzioni al mercato home video.

Solo in Giappone, infatti, Demon Slayer: Infinity Train ha portato alle casse dei produttori qualcosa come mezzo miliardo di dollari, una cifra monstre a cui devono ancora sommarsi le varie distribuzioni in Europa, America e in Cina. Tuttavia, il successo dell'opera non sembra limitarsi al botteghino in quanto dopo diversi mesi ha finalmente compiuto il suo debutto anche il Blu Ray e il DVD del lungometraggio.

I dati riportati sono da capogiro. Nel solo primo giorno dalla messa in vendita dell'home video è stato superato il precedente record di vendite di un'intera settimana. Si parla infatti di quasi mezzo milione di DVD e Blu Ray acquistati in 24 ore, un vero e proprio record che battere sarà un'impresa per qualsiasi sfidante.

Vi ricordiamo inoltre che Demon Slayer: Infinity Train arriverà anche in Italia grazie a Dynit, seppur l'editore non ha ancora confermato la distribuzione al cinema o digitale. Vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun aggiornamento sul futuro del franchise nel Bel Paese.