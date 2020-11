Il film di Demon Slayer è nella top 10 dei più visti in Giappone, la vetta si avvicina

Nelle sale nipponiche, il 16 ottobre ha debuttato Demon Slayer Movie: Infinity Train. Pur non essendo la tanto attesa stagione 2 di Demon Slayer, racconta un pezzo di storia importante per Tanjiro e Nezuko. A fare da padrone della scena è il pilastro Kyojuro Rengoku che affronterà una sfida impensabile.

Il film si è rivelato essere un vincitore assoluto del botteghino: in pochi giorni la pellicola su Demon Slayer ha staccato ben 10 milioni di biglietti. Già dai primi giorni ha confermato un trend positivo notevole infrangendo record su record. Con gli ultimi dati, è stato confermato l'ingresso di Demon Slayer Movie: Infinity Train nella top 10 delle pellicole più redditizie in Giappone.

Ha infatti incassato 15,7 miliardi di yen (circa 145 milioni di euro) superando Avatar che da anni occupava proprio l'ultima piazza della top 10 giapponese. Inoltre, con questi ultimi guadagni, il film di Demon Slayer è diventato il quinto lungometraggio animato per incassi nel paese del Sol Levante. Davanti gli sono rimasti ormai pochi film e non sarebbe strano se riuscisse, nel giro di qualche mese, a svettare su ogni classifica anche in questo settore, battendo La Città Incantata dello Studio Ghibli, al primo posto fisso dall'ormai lontano 2001.