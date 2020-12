Il film di Demon Slayer ce l'ha quasi fatta: il grande capolavoro di Miyazaki è nel mirino

Demon Slayer: Infinity Train ha ingranato la quinta ed è in corsia di sorpasso già da qualche settimana. Tuttavia non erano in molti ad aspettarsi che il film sarebbe riuscito ad arrivare così tanto vicino al film più visto in assoluto in Giappone, nonché ad un capolavoro di fama mondiale, La Città Incantata.

Neanche una settimana fa è emersa la notizia in merito agli ultimi risultati della pellicola sul grande schermo, fenomeno che ha richiamato qualche polverone per via dell'esiguo compenso corrisposto invece all'autrice Koyoharu Gotouge. Ad oggi, infatti, la pellicola ha riscosso ben 30,2 miliardi di yen (quasi 240 milioni di euro, 10 in più della scorsa settimana), un numero che continua inesorabile a crescere di giorno in giorno.

Nel momento in cui vi scriviamo, inoltre, il lungometraggio è al secondo posto della classifica globale dei film più visti nel Sol Levante ad appena 600 milioni di yen (poco meno di 5 milioni di euro) di distanza da uno dei massimi capolavori dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki, ovvero "La Città Incantata". Se il film anime di studio ufotable mantenesse questo andamento anche per la settimana corrente allora potrebbe davvero riuscire nell'impresa di detronizzare il premio oscar del 2003.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per conoscere l'esito della "battaglia mediatica" per il Box Office giapponese, nel frattempo vi rimandiamo alle opinioni a caldo di Miyazaki su Demon Slayer: infinity Train.