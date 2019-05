Il film di Detective Conan batte Avengers: Endgame al box-office Giapponese

Mentre Weekly Shonen Sunday ha confermato un nuovo film di Detective Conan suscitando la felicità dei fan dell'opera di Gosho Aoyama, un'incredibile statistica rimbomba nel Sol Levante.

Il ventitreesimo film di Detective Conan, The Fist of Blue Sapphire, andato in onda nei cinema giapponesi in contemporanea ad un colosso della cinematografia occidentale come Avengers: Endgame, ha sbancato il box-office giapponese - superando perfino l'opera magna dei fratelli Russo. Durante il 4 e il 5 Maggio, infatti, l'ultima iterazione filmica del famoso detective ha raggiunto delle cifre enormi, riscuotendo 587 milioni di yen dai 448,000 biglietti venduti al botteghino, imponendosi in prima posizione nella sua quarta settimana di rilascio.

Il film, dalla durata complessiva di 110 minuti, ha generato complessivamente 7,52 miliardi di yen su 5,91 milioni di entrate, divenendo la pellicola più remunerativa dell'anno fino a questo momento e il secondo film del franchise di Conan più di successo, con il ventiduesimo Zero The Enforcer che totalizzò la stellare cifra di 9,18 miliardi di yen.

Anche Avengers: Endgame si è dimostrato una vittoria nel Sol Levante, incassando nella sua prima settimana 962 milioni di yen; la pellicola sui vendicatori tuttavia, mostra un calo del 45 percento nella sua seconda settimana di rilascio, eleggendo il film di Conan alla prima posizione dopo solo un weekend.

Di seguito la classifica completa del box-office giapponese:

1. "Zero the Enforcer" (22nd/2018) - 9.18 miliardi di yen

2. "The Fist of Blue Sapphire" (23rd/2019) - 7.52 miliardi

3. "Crimson Love Letter" (21st/2017) - 6.87 miliardi

4. "Pure Black Nightmare" (20th/2016) - 6.33 miliardi

5. "Sunflowers of Inferno" (19th/2015) - 4.48 miliardi

6. "Dimensional Sniper" (18th/2014) - 4.11 miliardi

7. "Private Eye in the Distant Sea" (17th/2013) - 3.63 miliardi

8. "The Raven Chaser" (13th/2009) - 3.5 miliardi

9. "The Phantom of Baker Street" (6th/2002) - 3.4 miliardi

10. "The Eleventh Striker" (16th/2012) - 3.29 miliardi.