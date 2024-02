Il nuovo film di Detective Conan rivelerà un importante segreto: ecco la locandina

L'attesa è quasi giunta al termine: il 27° film d'animazione di Detective Conan: The Million Dollar Pentagram arriverà presto nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone. I fan fremono per scoprire quali nuovi enigmi si dispiegheranno sullo schermo, ma ciò che molti ignorano è che una sorpresa davvero speciale li attende.

"Detective Conan: The Million Dollar Pentagram" non sarà un film come tanti. Questa mattina è stato rilasciato un nuovo poster promozionale, che rientra nella campagna di marketing per la pellicola. Tuttavia, il produttore ha rilasciato una dichiarazione inaspettata: gli spettatori che assisteranno al film si imbatteranno in un segreto non ancora svelato nel manga.

Ciò significa che il film includerà una rivelazione di grande portata che verrà poi integrata nell'opera originale di Aoyama, Detective Conan. Per scongiurare fughe di notizie e spoiler è stato confermato che non ci saranno anteprime in Giappone: il film uscirà per la prima volta il 12 aprile. Di cosa potrebbe trattarsi? Forse un nuovo tassello sull'Organizzazione Nera dopo l'ultimo film di Detective Conan? La conferma che Kaito Kid e Conan conoscono la vera identità l'uno dell'altro?

Per chi non ha ancora avuto modo di familiarizzare con la pellicola, l'ultimo trailer ci presenta un nuovo caso per Mori, Ran e Conan. Heiji Hattori e Kaito Kid, due personaggi secondari molto amati, saranno coinvolti nella vicenda e si troveranno ad affrontare per la prima volta uno scontro diretto. Ma attenzione, perché sembra che Heiji possa addirittura scoprire la vera identità del giovane ladro!

Preparatevi a vivere un'avventura ricca di suspense e colpi di scena, dove la linea tra realtà e finzione si assottiglia e un enigma sconvolgente attende di essere svelato.