Il film Dragon Ball Super avrà un nemico inaspettato secondo il gruppo comico TeamFourStar

C'è tanto fermento nella fanbase di Dragon Ball in seguito alle ultime notizie. Un leak imprevisto dei giorni scorsi ha rivelato che nel 2022 arriverà il nuovo film di Dragon Ball Super. Considerato che la produzione è attiva dal 2018, ovvero da prima che il lungometraggio su Broly andasse nelle sale, è improbabile ci sia Molo come nemico.

Ma allora chi sarà l'antagonista principale della saga? Secondo Akira Toriyama, sarà coinvolto un personaggio inaspettato, cosa che ha creato tante domande sul prossimo progetto in programma. E sfruttando questa notizia, il Team Four Star ha deciso di lanciare l'amo e produrre la sua locandina comica per il ventunesimo film di Dragon Ball Super.

Nell'immagine postata dal team comico, famoso per il suo lavoro su Dragon Ball Abridged, vediamo il vero nemico del prossimo lungometraggio con Goku e compagni. A sorpresa, la creatura che darà del filo da torcere sarà Monster Carrot, conosciuto anche come il boss coniglio. Una scelta naturalmente comica, dato che il personaggio apparso solo un paio di volte nell'universo di Dragon Ball è principalmente una macchietta.

Chi è Monster Carrot? Nel nono episodio di Dragon Ball, Goku, Olong e Bulma giunsero nel deserto di Diablo. Bulma, ancora vestita da coniglietta, fu scambiata per un membro della banda dei conigli, di cui proprio Monster Carrot era il capo. Questo coniglio antropomorfo fu poi portato da Goku sulla Luna grazie al potere del bastone magico. Dopo la distruzione della Luna da parte di Muten durante il Torneo Tenkaichi, l'ex boss ha iniziato a fluttuare per lo spazio ma, dopo che il satellite è tornato, è rimasto lì insieme ai suoi scagnozzi. Il terzetto è poi riapparso in una pagina extra di Dragon Ball Super, mostrando che è ancora vivo.