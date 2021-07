I film di Evangelion e Bleach 4 in arrivo ad agosto: l'annuncio di Amazon Prime Video

Il catalogo di Amazon Prime Video continua ad arricchirsi continuamente. Mese dopo mese, la piattaforma streaming ha inserito vari titoli anche provenienti dal mondo degli anime, presentando dei cult anche in prima assoluta e con partnership di assoluto rilievo. Una delle novità più grosse è l'anime di Bleach doppiato.

L'adattamento del manga di Tite Kubo sta arrivando una volta al mese su Amazon Prime Video e, seguendo la pubblicazione precedente, adesso è il turno della quarta stagione. La piattaforma ha infatti annunciato che il 30 agosto 2021 saranno disponibili i nuovi episodi di Bleach doppiati, inerenti la saga filler dei Bount.

Le novità non finiscono qui. Come è ormai ben noto, il 13 agosto arriverà Evangelion 3.0 + 1.0 su Amazon Prime Video con tanto di doppiaggio italiano. L'azienda ha però comunicato che lo stesso giorno saranno resi disponibili anche i primi tre film del progetto Rebuild of Evangelion. Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance e Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo saranno quindi disponibili in streaming in italiano, permettendo così di vedere la saga completa a chi non ha ancora avuto modo il reboot del mondo di Evangelion.

Un agosto quindi ricco di titoli importanti per Amazon Prime Video.