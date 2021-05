L'ultimo film di Evangelion ha sancito un nuovo record per la saga: i numeri dell'incasso

Già prima della proiezione era scontato che Evangelion 3.0 + 1.0 sarebbe stato un successo commerciale per i cinema e le casse dello studio Khara. La faticosa opera di Hideaki Anno che negli anni ha generato tanto hype non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo è arrivata a gennaio 2021 nei cinema nipponici dopo numerosi rinvii.

E anche nel bel mezzo della pandemia di Covid-19 e all'esplosione di Demon Slayer Movie: Infinity Train che ha controllato le prime posizioni per numerose settimane, Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time è riuscito a ritagliarsi una grossa fetta di spettatori. Con le ultime settimane, Evangelion 3.0 + 1.0 ha abbattuto il muro dei 70 milioni di dollari incassati, arrivando più precisamente a 74 milioni di dollari. Ciò lo ha reso, con i soli incassi giapponesi, il film più prolifico di Evangelion a livello mondiale.

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone arrivò a un totale di 20,12 milioni di dollari in tutto il mondo;

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance ne conquistò ben 44;

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo infine ha guadagnato in tutto il mondo ben 67,2 milioni di dollari.

Come si vede dai numeri, Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time ha infranto qualunque record di incassi precedente del franchise con la sola uscita giapponese. Considerata la pandemia che ha rallentato fortemente il mercato globale dei film, al momento Evangelion è nella top 10 dei film più visti del 2021 a livello globale.