Anche il film evento Hello World è stato ufficialmente rinviato

Il dilagarsi del Coronavirus ha costretto il governo ad imporre alcune ordinanze sanitarie per tentare di contenere il più possibile la diffusione del Covid-19. A causa di queste norme, alcuni film previsti al debutto questo mese sono stati rinviati, tra cui la distribuzione di Hello World.

Il nuovo film di Tomohiko Ito, producer di Your Name e regista per il franchise di Sword Art Online, era previsto nelle sale nostrane in uno speciale evento il 9, 10 e 11 marzo. Nelle ultime ore, Anime Factory, etichetta di Koch Media legata all'animazione nipponica, ha pubblicato tramite un comunicato stampa il rinvio di Hello World. Stessa sorte che ha colpito in mattinata anche il debutto di My Hero Academia: Heroes Rising sotto l'editore Dynit.

La nuova data comunicata dal distributore conferma l'approdo della pellicola il 4, 5 e 6 maggio, tramite la consueta formula di evento speciale. Vi ricordiamo, a tal proposito, che tra i doppiatori di Hello World spiccano Mirko Cannella (Naomi ragazzo), Gabriele Vender (Naomi adulto) e la giovanissima Agnese Marteddu (Ruri). Un assaggio del nuovo lungometraggio potete scorgerlo tramite il primo trailer promozionale in italiano, pubblicato in esclusiva su Everyeye.it.

E voi, invece, cosa ne pensate delle nuove date di Hello World? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.