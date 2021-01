Il film di Gintama arriva nelle sale ma il mangaka Sorachi ringrazia Evangelion

Il brand di Gintama è uno dei più popolari in Giappone. Mentre il manga si è concluso su Weekly Shonen Jump prima e l'app dedicata al fumetto poi, nella sua versione animata Gintama rimane ancora in produzione. Dopo le innumerevoli stagioni trasmesse negli anni, stavolta Gintama arriva sotto forma di lungometraggio animato al cinema.

Il nuovo film di Gintama è arrivato finalmente nelle sale giapponesi e ha fatto proseguire la bizzarra storia di Gintoki e dei suoi compagni, alle prese con le fasi finali del loro racconto. Anche il mangaka Hideaki Sorachi ha preso parte alla produzione e, prendendo sia in giro il suo prodotto che il mondo dell'animazione, aveva deciso di promuoversi sfruttando la popolarità di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Ciò non è bastato però al mangaka che durante la fase di ringraziamenti per il film, ha lasciato una lettera per salutare i personaggi. Solo che coloro che ha salutato non sono i personaggi del suo manga: "Arrivederci a Shinji, Rei, Asuka. Addio, Evangelion. Andiamo tutti a guardare il film di Evangelion nei cinema il 23 gennaio! Eh? Era quello sbagliato? Non quello fatto da Hideaki Anno, ma quello fatto da Hideaki l'idiota? Eh, ma entrambi gli Hideaki hanno reato dei finali finti... Scusate. Su quello non è che abbia molto da dire. Sicuramente lo vedranno gli amici di quell'Hideaki idiota che ci sta lavorando."

Facendo un confronto tra se stesso e Hideaki Anno, il mangaka Hideaki Sorachi si prende ancora in giro e saluta Neon Genesis Evangelion invece di promuovere Gintama. Anche quando non fa parlare i suoi personaggi, il simpatico mangaka gorilla continua a parodizzare i suoi prodotti.