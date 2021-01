Il film di Gintama sfrutta Demon Slayer: le illustrazioni di Sorachi con Tanjiro e hashira

Ormai conosciamo da anni Gintama, manga parodistico creato da Hideaki Sorachi che ha un grande seguito in ogni sua versione. Famoso per la sua comicità, ha spesso visto tra le sue pagine parodie di Naruto, Dragon Ball, ONE PIECE e tanti altri manga noti, prendendoli in giro e prendendosi in giro senza troppi problemi.

Col nuovo film, Hideaki Sorachi e la produzione del lungometraggio di Gintama hanno ideato una nuova strategia per attirare spettatori nelle sale e anche per mantenere la vena comica del brand. Come era già stato annunciato, il mangaka Sorachi ha preparato delle illustrazioni con i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che sarebbero state distribuite a chi fosse andato a vedere il film di Gintama al cinema.

Un occhiolino ai fan del manga dei record quindi, che va ancora forte anche nelle sale. Finora però erano state rivelate solo tre delle illustrazioni. Tuttavia nelle scorse ore la produzione di Gintama ha svelato i disegni di tutti i protagonisti di Demon Slayer disegnati dal mangaka di Gintama. In basso possiamo vedere l'illustrazione promozionale con Tanjiro al centro e tutti gli hashira, dai più famosi come Rengoku e Shinobu a quelli che ancora dobbiamo vedere in azione come Gyomei e Shinazugawa.

Riusciranno con questa mossa ad attirare i fan di Demon Slayer? Intanto negli ultimi giorni è stato distribuito il trailer di Gintama: The Semi Final.