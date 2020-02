Il film di Given debutterà il 16 maggio 2020, mostratata una nuova Key Visual

Sono passati oltre cinque mesi dalla distribuzione del primo trailer di Given Boys-Love, il film sequel dell'anime di Studio Lerche trasmesso su Crunchyroll. Pochi minuti fa il sito ufficiale dell'opera ha rivelato la data di uscita del lungometraggio, mostrando persino una Key Visual e svelando qualche dettaglio riguardante la colonna sonora.

È stato confermato che il film di Given arriverà in Giappone il 16 maggio 2020, come previsto dai rumors che parlavano di una proiezione programmata per la prima metà dell'anno solare. Centimillimental, il cantante giapponese già conosciuto per aver lavorato sull'Opening dell'anime, tornerà nuovamente a curare la theme song. In calce potete infine dare un'occhiata alla prima Key Visual ufficiale.

Casomai non lo conosceste, il manga di Given racconta la storia di Ritsuka, un ragazzo giapponese ormai annoiato dalla monotonia delle sue giornate. Un giorno Ristuka incontra Mafuyu, il quale tiene in mano una chitarra rotta. Ritsuka lo aiuta ad accordare lo strumento ed insegna involontariamente al ragazzo come suonarlo al meglio. Prima che possa andarsene, Ritsuka rimane incredibilmente colpito dalla voce del suo coetaneo, e decide quindi di accoglierlo nella sua band.

I primi 11 episodi dell'adattamento anime sono stati trasmessi dall'11 luglio al 19 settembre dell'anno scorso ed hanno incontrato il favore degli amanti del genere Yaoi. Attualmente la prima stagione è visibile in streaming legale su Crunchyroll.