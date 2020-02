Il film di Grand Blue andrà avanti senza timori: il trailer presenta le scene di nudo

La comicità di Grand Blue, pur non essendo ancora arrivata ufficialmente su suolo italiano, ha conquistato prima tanti lettori di manga, per poi arrivare a conquistare anche il settore anime. Il titolo di Kenji Inoue e Yoshioka Kimitake è riuscito a farsi notevole spazio nel corso degli anni, con un successo che ha valso anche un film live action.

Dopo pochi teaser e informazioni divulgate negli scorsi mesi, finalmente si viene a sapere di più sul progetto live action di Grand Blue. Il manga comico è stato presentato con un breve trailer che non manca di mettere in mostra i personaggi e le loro nudità, mantenendo una delle caratteristiche che ha reso famoso il manga.

Grand Blue debutterà il 29 maggio 2020, pronto quindi per la stagione estiva giapponese. In calce potete osservare la locandina con Iori e Kohei, i due protagonisti immersi nel mare, naturalmente nudi. Ryo Ryusei interpreterà Iori Kitahara, mentre Atsuhiro Inukai sarà Kohei Imamura. Tsutomu Hanabusa è il regista del film, con la produzione della compagnia "THEFOOL", mentre Warner Bros Japan si occuperà della distribuzione.

In alto è disponibile il trailer non censurato, mentre un secondo video è stato reso disponibile con una piccola censura che consiste nel piazzare il logo di Grand Blue sui protagonisti che corrono nudi per l'università, e potete trovarlo in calce alla notizia. Le gag di Iori e Kohei riusciranno a far ridere anche in versione carne ed ossa?