Il film di Kabaneri of the Iron Fortress si mostra in un nuovo trailer

Kabaneri of the Iron Fortress fu una famosa serie anime realizzata dallo stesso team dietro la creazione di Attack on Titan, un'opera di grande qualità che ha visto la sua conclusione nell'ormai lontano 2016, seppur un suo ritorno sia richiesto ormai da moltissimi affezionati.

Nonostante una nuova stagione probabilmente non vedrà mai la luce, i tanti fan dell'anime potranno comunque dormire sogni tranquilli nella consapevolezza di una pellicola dedicata all'opera tutt'ora in lavorazione - la quale venne annunciata dopo la pubblicazione di una key visual -, un film che si svolgerà dopo gli eventi della serie originale. Manca ormai sempre meno all'uscita dell'opera, attualmente attesa per questo 10 maggio nelle sale nipponiche, e al fine ultime di aumentare ancor di più l'hype generale diffusosi tra gli spettatori, proprio in queste ultime ore ne è stato rilasciato un nuovo trailer.

La pellicola sarà diretta da Tetsuro Araki e, sebbene le informazioni a riguardo della narrativa siano ancora assai poche, Araki ha voluto descrivere l'opera definendola come un capitolo di centrale importanza focalizzato su Mumei. Il film sarà rilasciato simultaneamente sia su Netflix che su Amazon Video - sempre nelle rispettive sezioni giapponesi -, oltre che nelle sale cinematografiche di tutto il paese. Araki si è inoltre occupato della sceneggiatura, Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) ha lavorato alla colonna sonora e Haruhiko Mikimoto (Gunbuster) ha concretizzato il character-design. I membri del cast di doppiaggio includono Tasuku Hatanaka come Ikoma, Sayaka Senbongi come Mumei, Maaya Uchida come Ayame, Toshiki Masuda come Kurusu, Kanae Oki come Kajika, Mariya Ise come Yukina, Ryota Ohsaka come Sukari e Kensuke Satou come Kibito.

Kabaneri of the Iron Fortress è una serie anime prodotta dalla Aniplex, diretta da Tetsurō Araki presso Wit Studio e trasmessa in Giappone grazie a Fuji TV dal 7 aprile al 30 giugno 2016. Un adattamento manga è stato serializzato sul Comic Garden di Mag Garden il 2 maggio 2016, mentre due film riassuntivi sono usciti rispettivamente il 31 dicembre 2016 e il 7 gennaio 2017.