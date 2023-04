I film di Kaguya-sama, The Quintessential Quintuplets e altri arrivano su Crunchyroll

Mentre il palinsesto primaverile 2023 è in piena fase di svolgimento, con tutti gli anime più attesi della stagione che hanno ormai fatto il loro debutto, Crunchyroll regala agli appassionati una nuova ondata di spettacolari annunci. Sulla piattaforma streaming sono in arrivo un totale di ben sei anime movie sottotitolati in italiano.

Dopo aver rubato i cuori dei fan nel corso delle varie stagioni, Kaguya-sama torna con il suo gran finale. Su Crunchyroll sono arrivati i quattro episodi che compongono la versione a puntate del film Kaguya-sama: Love is War - Il Primo Bacio non finisce mai. I protagonisti Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya stanno per arrivare al momento fatidiico. Vi lasciamo al trailer di Kaguya-sama: Love is War – Il Primo Bacio non finisce mai.

Questo sarà solo il primo anime movie in arrivo nel corso di questa stagione. Il finale di Kaguya-sama sarà infatti accompagnato dall'esordio di altri cinque, attesi lungometraggi. Il 21 aprile sarà il turno di That Time I Got Reincarnated As a Slime The Movie: Scarlet Bond (anche doppiato in italiano), di To Every You I've Loved Before e di To Me, The One Who Loved You.

Il 28 aprile gli spettatori potranno invece tornare al fianco dei loro robottoni preferiti. Su Crunchyroll esordirà Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island. Questa cerchia di nuovi arrivi si chiuderà il 4 maggio con The Quintessential Quintuplets Movie, il film conclusivo di The Quintessential Quintuplets che era già arrivato in Italia a Lucca Comics.