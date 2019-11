Il film di Konosuba si avvicina al miliardo di yen, debutto USA da 1,13 milioni di dollari

Il sito americano Box Office Mojo ha recentemente confermato che l'apprezzatissimo film di Konosuba, distribuito per la prima volta in terra nipponica lo scorso 30 agosto, ha incassato esattamente 1,134,786 dollari nei suoi due giorni di proiezione negli USA.

La pellicola è approdata sul suolo americano grazie agli sforzi condivisi di Crunchyroll e Fathom Events, che dopo alcune trattative sono riusciti a confermare due proiezioni complessive. La prima, fissata per il 12 novembre, ha registrato $705,140 di incasso mentre la seconda, confermata per il 14 novembre, appena $429,646. Il film è stato distribuito il lingua originale sottotitolato in circa 700 sale.

Konosuba - Legend of Crimson ha aperto in Giappone lo scorso 30 agosto, registrando entrate per più di mezzo miliardo di yen (circa 4,5 milioni di euro). Ad oggi la pellicola ha incassato un totale di circa 810 milioni di yen senza l'aiuto del mercato europeo, con le uniche eccezioni rappresentate da Germania ed Austria. Se gli accordi per la trasmissione del film nel Regno Unito e in altri paesi dell'ovest andassero a buon fine, sarebbe sicuramente possibile raggiungere il miliardo.

E voi cosa ne pensate? Le forti critiche ricevute da Konosuba da parte di Gamespot potrebbero aver tarpato le ali al film? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento nel riquadro sottostante!