Il film di Konosuba sfonda in occidente nonostante le critiche, ecco le reazioni dei fan!

Nessuno sapeva cosa aspettarsi dal debuttato occidentale di Konosuba - Legend of Crimson, specie dopo le severissime critiche riservatogli da un importante sito di critica americana. Il film infatti, secondo quanto riportato da Gamespot, sarebbe "transfobico, discriminatorio e ripetitivo".

Il pubblico americano comunque sembra non aver preso troppo sul serio la valutazione di 4/10 di Jordan Ramée, visto che secondo quanto indicato dai primi report il film starebbe registrando buoni incassi al box office. I dati definitivi verranno pubblicati tra domani e dopodomani, ma anche il numero crescente di recensioni e la mole di interazioni social sembrerebbero suggerire una partenza molto solida.

Su Reddit, l'utente Kravior ha scritto: "Dico sul serio, non ridevo così di gusto da tempo. Oserei persino dire che mi ha divertito più della serie televisiva. Ho bisogno della terza stagione adesso! Fun Fact: in sala abbiamo avuto problemi d'audio per i primi dieci minuti e vi assicuro che il film è stato comunque esilarante!". Anche LaconicKibitz si è rivelato dello stesso parere: "Il film è stato incredibilmente divertente, sembrava una vera e propria prosecuzione dello show. Non mi divertivo così tanto da tempo. In sala abbiamo riso dalla prima esplosione all'ultima!".

In calce potete dare un'occhiata ad altri commenti, ovviamente tutti spoiler free.

