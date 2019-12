Il film live action di Dragon Ball potrebbe essere più concreto del previsto

Dragonball Evolution ha insegnato come non fare un adattamento in live action. La trama di Dragon Ball venne completamente sconvolta in questo film hollywoodiano che ancora oggi abita negli incubi dei fan. In molti speravano che nessuno si sarebbe più azzardato nel creare un live action dall'opera, ma le cose potrebbero non seguire questa via.

Le ultime insistenti voci spuntate in rete nel mese di novembre hanno dato credito a un film live action di Dragon Ball prodotto dalla Disney. Il colosso che detiene Lucasarts, Marvel, Pixar e altro potrebbe lanciarsi a breve anche sui prodotti nipponici, identificando in Dragon Ball il primo universo di cui produrre un film con attori in carne e ossa.

A sostenere queste indiscrezioni è stato Daniel Ritchman, nome già conosciuto nel mondo dei comics, avendo lavorato molto da vicino al Marvel Cinematic Universe e al DC Extended Universe. Fu lui a rivelare a tutti in anticipo la produzione di un progetto su Ghost Rider e la sua vicinanza all'ambiente Marvel potrebbe quindi avergli consentito di dare uno sguardo anche ai progetti Disney.

Naturalmente non c'è ancora nulla di ufficiale e potrebbe risolversi tutto in un nulla di fatto, con la Disney, Toei Animation e Shueisha che non hanno ancora detto una parola sulla possibilità di avere al cinema un nuovo film di Dragon Ball. Intanto, le due aziende nipponiche sembra che stiano preparando il terreno per un secondo lungometraggio animato di Dragon Ball Super.